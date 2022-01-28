Новости общества

19:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В школах Татарстана отменили уроки в субботу из-за COVID-19

19:36, 28.01.2022
В школах Татарстана отменили уроки в субботу из-за COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В школах Татарстана в субботу, 29 января, отменили учебные занятия в обычном формате. Об этом заявила заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

В этот день со школьниками проведут мероприятия на свежем воздухе. Учебные заведения завтра могут устроить спортивные соревнования на уличных спортплощадках, провести культурно-познавательные мероприятия или устроить для школьников и их родителей семейный день.

Фото: mon.tatarstan.ru

В школах за выходные дни проведут генеральную уборку, проветривание и обеззараживание при помощи бактерицидных ламп. В понедельник они заработают в прежнем режиме.

Тем временем в республике выросло количество полностью закрытых на разобщение школ из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки — на сегодняшний день закрыты три школы в Мензелинском, две школы в Лаишевском и по одной в Черемшанском и Заинском районах республики.

Татьяна Леухина
ОбществоОбразованиеМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также