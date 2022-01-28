В школах Татарстана отменили уроки в субботу из-за COVID-19

В школах Татарстана в субботу, 29 января, отменили учебные занятия в обычном формате. Об этом заявила заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

В этот день со школьниками проведут мероприятия на свежем воздухе. Учебные заведения завтра могут устроить спортивные соревнования на уличных спортплощадках, провести культурно-познавательные мероприятия или устроить для школьников и их родителей семейный день.

Фото: mon.tatarstan.ru

В школах за выходные дни проведут генеральную уборку, проветривание и обеззараживание при помощи бактерицидных ламп. В понедельник они заработают в прежнем режиме.



Тем временем в республике выросло количество полностью закрытых на разобщение школ из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки — на сегодняшний день закрыты три школы в Мензелинском, две школы в Лаишевском и по одной в Черемшанском и Заинском районах республики.



Татьяна Леухина