Главное о коронавирусе на 18 января: противопоказания к вакцинации, новый подвид «омикрона»
Татарстанские зонды начали применять в тестах для выявления омикрон-штамма
- Зонды татарстанского производства InOut начали применять в тестах для выявления омикрон-штамма. Резидент Сколково компания «Рапид Био» подтвердила их эффективность.
- В Набережных Челнах могут ввести дополнительные ограничения в связи с распространением штамма «омикрон». Так заявил мэр города Наиль Магдеев.
- Минздрав Татарстана зафиксировал тяжелую форму COVID-19 у детей. За 11 месяцев 2021 года госпитализировали почти 2 тысячи ребят с этим заболеванием.
- Объявлены новые даты трех матчей УНИКСа, которые перенесли из-за коронавируса. 25 января казанцы встретятся с испанским «Реалом», 22 февраля — с «Монако», 1 марта — с «Олимпия Милан».
- В челнинском Роспотребнадзоре попросили верующих не толпиться у крещенских купелей и соблюдать антиковидные ограничения во время купаний на праздник. В городе организовано всего одно место для купаний — на реке рядом с храмом Серафима Саровского в поселке ЗЯБ.
Год массовой вакцинации от COVID-19 в России
- Год назад, 18 января, в России началась массовая вакцинация от коронавируса. Первый компонент прививки сделали 80 млн человек, полный цикл — 76,5 млн.
- Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах. Об этом говорилось еще на прошлой неделе. Правительство РФ и партия «Единая Россия» предложили отложить этот закон для доработки.
- Минздрав России утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса. К временным противопоказаниям отнесли острые инфекционные и вирусные заболевания. Также можно отказаться от прививки в случаях аллергии, гиперчувствительности к компонентам и осложнения после прививок.
- Из списка поручений Путина убрали пункты, касающиеся закона о QR-кодах. Речь идёт о выпущенном 14 января перечне поручений по итогам пленарного заседания съезда РСПП. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, перечень поручений согласовывается в течение нескольких дней, а за время подготовки изменились обстоятельства.
- В Чувашии выявили первый случай заражения штаммом «омикрон». Об этом сообщил глава региона Олег Николаев. Также он обнаружен в Крыму, в Дагестане, в Самарской области, в Коми, в Карачаево-Черкесии.
- Глава Башкирии Радий Хабиров анонсировал усиления антиковидных мер в связи с распространением омикрон-штамма COVID-19 и поручил перевести рабочие совещания чиновников в онлайн-режим.
- Позже в Башкортостане отменили все физкультурно-массовые и культурно-массовые мероприятия из-за угрозы распространения COVID-19. Их перенесли на более поздний срок и до особого указания. Также запретили проводить собрания трудовых коллективов и иные мероприятия с количеством более 30 человек.
- У главного тренера сборной России по хоккею Алексея Жамнова оказался положительный тест на коронавирус. Из-за этого он не прибыл в расположение команды. Жамнов будет руководить игроками по видеосвязи и принимать участие в теоретических занятиях.
- Советник президента Центра стратегических разработок и кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий считает, что к весне штаммом «омикрон» могут переболеть 1,5—2 млн россиян. Течение волны будет зависеть от ответственности самих людей.
- Завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета и профессор Сергей Нетесов напомнил о мерах предосторожности при крещенских купаниях на фоне пандемии коронавируса. Он отметил, что нужно носить маски и вакцинироваться.
- За 2021 год россияне потратили свыше 64 млрд рублей на лекарства от COVID-19. Больше всего денег (16,8 млрд рублей) ушло на противовирусный препарат умифеновир.
- Минздрав Подмосковья рекомендовал не купаться на Крещение после прививки от коронавируса в течение семи дней, а также соблюдать социальную дистанцию.
Новая мутация «омикрона» в Швеции
В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 330 828 619 человек, 5 545 923 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (66 421 749). На второй строчке — Индия (37 618 271), на третьей — Бразилия (23 089 509), на четвертой — Великобритания (15 406 953), на пятой — Франция (14 288 472).
Больше всего смертей зафиксировано в США (851 730). За ними следуют Бразилия (621 478), Индия (486 761), Россия (315 495), Мексика (301 469).
- Власти Парижа вновь ввели масочный режим на улицах. Согласно постановлению, их придется надевать на уличных рынках и распродажах, общественных собраниях с участием более 10 человек, местах ожидания общественного транспорта, рядом со входами в торговые центры, учебные заведения и в любых очередях.
- В Литве жителей обязали носить респираторы на мероприятиях в закрытых помещениях. Организаторы должны обеспечить контроль их использования и не обслуживать людей, не носящих это защитное средство.
- Американская фармацевтическая компания Moderna приступит к клиническим испытаниям своей вакцины от варианта коронавируса «омикрон» в ближайшие несколько недель. Ее разработка уже завершается.
- в Академической лаборатории шведского города Уппсала выявили новую мутацию омикрон-штамма коронавируса. Новый подвариант получил название BA.2. Он был обнаружен у трех человек.
- В Таиланде подтвердили первые две смерти из-за штамма «омикрон». Скончались две женщины 84 и 86 лет.
- В Аргентине за сутки выявили более 102 тысяч случаев коронавируса. За 24 часа от него скончался 191 человек.
- В Пекине офисное здание опечатали прямо вместе с сотрудниками. Накануне одна из работающих в нем женщин сдала положительный тест на вариант коронавируса «омикрон». Медики привезли для запертого персонала постельные принадлежности. Снаружи установлены палатки, где будут проводиться тесты для выявления штамма «омикрон». Карантин для сотрудников может продлиться несколько дней.
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