Татарстанские зонды начали применять в тестах для выявления омикрон-штамма

Резидент Сколково — компания «Рапид Био» подтвердила эффективность высокоточных зондов татарстанского производства InOut, которые были внедрены в комплект экспресс-тестов выявления нового штамма «омикрон», сообщает «ФармМедПолис».



В медучреждениях Москвы с 1 по 11 января 2022 года проводились предварительные клинические исследования изделия «Экспресс-антиген SARS-CoV-2-ИХА», которое предназначено для качественного выявления антигена SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки. Тест обладает высокой диагностической чувствительностью в 97,1% и 100%-ной специфичностью.

В результате ранее заявленные диагностические характеристики при выявлении штамма «омикрон» подтвердились.

Фото: realnoevremya.ru

О том, что татарстанские зонды будут применяться в сколковских тестах, стало известно в октябре прошлого года. Производство тампонов для мазка на COVID-19 запустила локальная компания ООО «ФармМедПолис РТ» в сентябре 2021-го. Медицинское изделие для диагностики разрабатывалось совместно с учеными Казанского федерального университета (КФУ).

Маргарита Головатенко