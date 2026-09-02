«Автостат»: в августе продажи Lada выросли на 3,3%

Основной объем по-прежнему дает Granta

Фото: Динар Фатыхов

В августе 2026 года дилерская сеть Lada реализовала 29,2 тыс. машин, что на 3,3% больше, чем за тот же месяц 2025-го. Всего же с начала текущего года автопроизводитель продал 212,3 тыс. машин — показатель практически сравнялся с результатом аналогичного периода 2025 года, пишет агентство «Автостат».

Основной объем по-прежнему дает Granta — 11 192 автомобиля за месяц. Продажи Vesta составили 5 739 машин и выросли на 3,4% к июлю. Largus прибавил 7,7%, до 3 243 автомобилей. Iskra разошлась тиражом 3 292 машины, семейство NIVA — 5 361.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом регистрации отечественных легковушек уменьшились за первые семь месяцев 2026 года на 2% в годовом сравнении, до 180,8 тыс. единиц.

— Поэтому августовский рост продаж интересен прежде всего как возможный сигнал изменения этой тенденции. Насколько он отразится на фактических регистрациях и позволит LADA выйти из накопленного минуса, станет понятно после появления полной статистики за август, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что к 2030 году автопром РФ должен достичь 80% независимости по легковым машинам.

Никита Егоров