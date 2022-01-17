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В Роспотребнадзоре Челнов попросили верующих не толпиться у крещенских купелей

22:20, 17.01.2022
В Роспотребнадзоре Челнов попросили верующих не толпиться у крещенских купелей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизяр Бариев попросил организаторов и участников крещенских купании соблюдать антиковидные ограничения.

Он призвал не допускать столпотворения возле иордани, передают «Челнинские известия».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В городе для крещенских купании организуют только одно место — на реке рядом с храмом Серафима Саровского в поселке ЗЯБ. В двух других местах пройдет только крестный ход и освящение воды.

В Казани купели будут организованы на реке Волге около Никольского храма в поселке Красная Горка, на озере Верхний Кабан около кафе «Сокол» и улицы Борисковской. Закрытую купель оборудуют в храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» в поселке Савиново.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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