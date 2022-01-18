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Исследование: в 2021 году россияне потратили более 64 млрд рублей на лекарства от COVID-19

09:15, 18.01.2022
Исследование: в 2021 году россияне потратили более 64 млрд рублей на лекарства от COVID-19
Фото: Максим Платонов

В 2021 году жители России потратили свыше 64 млрд рублей на лекарства от COVID-19. Больше всего средств (16,8 млрд рублей) россияне потратили на противовирусный препарат умифеновир.

Также 7,2 млрд рублей приходится на иммуномодулятор интерферон альфа-2B, 2,9 млрд рублей — на фавипиравир, 1 млрд рублей — на антибиотик дексаметазон и др. В общей сложности в стране продали 144 млн упаковок препаратов, рекомендованных для лечения коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на исследование Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Фото: pixabay.com

Вчера Минздрав РФ утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19. Например, к временным противопоказаниям к процедуре отнесли острые инфекционные и вирусные заболевания.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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