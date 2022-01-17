Из перечня поручений Путина уберут пункты про законопроект о QR-кодах

Из перечня поручений российского президента Владимира Путина от 14 января уберут пункты, касающиеся закона о QR-кодах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



По его словам, перечень поручений согласовывают в течение нескольких дней, а за время подготовки «изменились обстоятельства». В первом и втором пунктах речь идет о внесении изменений в федеральное законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, касающихся закона о QR-кодах в общественных местах.

Правительство должно обеспечить соблюдение прав граждан с учетом всех возможных ситуаций и оценить влияние существующего закона. До принятия закона необходимо обеспечить готовность инфраструктуры и технологий. Доклады необходимо представить до конца января, сообщает RT.

Фото: Максим Платонов

В конце прошлой недели председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что законопроект о QR-кодах в общественных местах будет снят с рассмотрения. Ранее стало известно, что правительство отложило второе чтение законопроекта о QR-кодах.

Маргарита Головатенко