Минздрав утвердил противопоказания к вакцинации против COVID-19

Минздрав России утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

К временным противопоказаниям к вакцинации отнесли острые инфекционные и вирусные заболевания. Также отказаться от прививки необходимо в случае: аллергии, гиперчувствительности к компонентам и осложнении после прививок.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При злокачественных образованиях противопоказана вакцинация «Эпиваккороной», «Эпиваккороной-Н» и «Ковиваком». При беременности и грудном вскармливании не следует прививаться «КовиВаком», «Спутника Лайтом», «ЭпиВакКороной», «ЭпиВакКороной-Н», «Спутником-М». Лицам старше 60 лет противопоказаны вакцины «Спутник Лайт», «Эпиваккорона-Н», «Спутник-М», «КовиВак».

В Татарстане за минувшие сутки вакцинировались 2 485 человек, с начала прививочной кампании — 2 321 570 человек. 1 870 126 получили второй компонент препарата.



Татьяна Леухина