Минздрав Татарстана фиксирует тяжелую форму COVID-19 у детей

В Татарстане за 11 месяцев прошлого года госпитализировали почти 2 тысячи детей с COVID-19. Тяжелая форма заболевания наблюдалась во всех возрастных категориях.

В 2020 году медики фиксировали тяжелую форму COVID-19 только среди подростков. По словам министра здравоохранения РТ Марата Садыкова, в прошлом году самым маленьким пациентом, у которого заболевание протекало тяжело, стал двухнедельный малыш.

Фото: Максим Платонов (архив)

За 11 месяцев 2021 года временные инфекционные госпитали для детей пролечили 1 847 пациентов от 0 до 17 лет включительно. Садыков подчеркнул, что в республике от COVID-19 не умер ни один ребенок, передает ТАСС.

Ранее замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова предупредила, что наибольшее распространение COVID-19 зафиксировано среди детей.



Татьяна Леухина