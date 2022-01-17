В Башкирии усилят антиковидные меры — Хабиров поручил перевести рабочие совещания чиновников в онлайн-режим

Глава Башкирии Радий Хабиров анонсировал усиления антиковидных мер в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса. На сегодняшний день его выявили уже у восьми жителей республики.

Хабиров поручил республиканским и местным органам власти перевести рабочие совещания и приемы граждан в онлайн-формат. Кроме того, в Башкирии намерены отложить проведение физкультурных и культурно-массовых мероприятий на более поздний срок. В трудовых коллективах запретят проводить собрания с участием более 30 сотрудников.

— С учетом того, что этот штамм заразнее, чем все предыдущие варианты коронавируса, количество заболевших может быть в разы выше. Сбудется этот прогноз или нет — мы не знаем, но наша система здравоохранения должна быть готова, — заявил Хабиров.

Фото: Максим Платонов (архив)

С начала пандемии в Башкирии коронавирусом заразились 125 560 человек. Вылечились за это время 116 611 пациентов.

В середине декабря 2021-го сообщалось, что уровень коллективного иммунитета в Башкирии приблизился к 70%. План по вакцинации от коронавируса власти республики планируют выполнить к 15 февраля.



Татьяна Демина