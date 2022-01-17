В Башкирии отменили массовые мероприятия из-за COVID-19

В Башкирии отменили все физкультурно-массовые и культурно-массовые мероприятия из-за угрозы распространения COVID-19. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес глава республики Радий Хабиров.

Они переносятся на более поздний срок и до особого указания. Также запрещено проводить собрания трудовых коллективов и иные мероприятия с количеством работников или приглашенных более 30 человек.

Руководителям государственных и муниципальных органов власти нужно воздержаться от организации и проведения личных приемов граждан (при их согласии), передает пресс-служба руководителя региона.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За минувшие сутки в республике выявили 271 случай заболевания COVID-19. С начала пандемии в Башкирии заразились коронавирусом 125 560 человек. На прошлой неделе выявили три случая заражения «омикроном», на сегодняшний день количество заболевших достигло восьми.

Татьяна Леухина