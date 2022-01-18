Биолог Тоневицкий: к весне «омикроном» могут переболеть 1,5-2 млн россиян

Фото: Максим Платонов

В России в начале февраля ежесуточный прирост заболевших COVID-19 может достичь 80-90 тысяч человек. Это произойдет в том случае, если штамм «омикрон» будет распространяться в РФ так же быстро, как и в других странах. Таким мнением поделился советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий.

По его словам, в таком случае к весне «омикроном» могут переболеть 1,5-2 млн россиян. Тоневицкий отметил, что течение волны будет зависеть от ответственности самих людей. Так, использование маски может снизить количество зараженных в этот период на 30% — до 60–65 тысяч случаев в день, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Вчера сообщалось, что из-за распространения «омикрона» в Набережных Челнах могут ввести дополнительные ограничения.

Диана Жиленкова