В Чувашии выявили первый случай заражения штаммом «омикрон»

Фото: Максим Платонов

В граничащей с Татарстаном Чувашии зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщил глава региона Олег Николаев.

Также он отметил своевременность дополнительных ограничений деятельности торговых объектов. Так, с 20 января на объектах с площадью торгового зала более 1 000 кв. м потребуется наличие QR-кода.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, Николаев поручил главам муниципалитетов Чувашии организовать работу мобильных групп по проведению антиковидных рейдов.



На прошлой неделе в Башкирии выявили три случая заражения «омикроном». Новый вариант инфекции был обнаружен у двух местных жителей и жительницы Оренбургской области.

Диана Жиленкова