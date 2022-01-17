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В Чувашии выявили первый случай заражения штаммом «омикрон»

12:57, 17.01.2022
В Чувашии выявили первый случай заражения штаммом «омикрон»
Фото: Максим Платонов

В граничащей с Татарстаном Чувашии зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщил глава региона Олег Николаев.

Также он отметил своевременность дополнительных ограничений деятельности торговых объектов. Так, с 20 января на объектах с площадью торгового зала более 1 000 кв. м потребуется наличие QR-кода.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, Николаев поручил главам муниципалитетов Чувашии организовать работу мобильных групп по проведению антиковидных рейдов.

На прошлой неделе в Башкирии выявили три случая заражения «омикроном». Новый вариант инфекции был обнаружен у двух местных жителей и жительницы Оренбургской области.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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