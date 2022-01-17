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В Набережных Челнах могут ввести дополнительные ограничения из-за распространения «омикрона»

17:37, 17.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Набережных Челнах могут ввести дополнительные ограничения из-за распространения «омикрона»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах могут ввести дополнительные ограничения в связи с распространением штамма «омикрон». Об этом заявил мэр города Наиль Магдеев.

— Давайте посоветуемся — какие еще меры нужно принять по развертыванию коек, в местах массового пребывания граждан и так далее, — приводят «Вести Татарстан» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За минувшие сутки в республике подтвердились 113 новых случаев COVID-19, а за все время пандемии коронавирусом заразились 44 411 татарстанцев.

На прошлой неделе вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева допустила четырехкратный рост заболеваемости коронавирусом в республике из-за штамма «омикрон».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:10
    Достали уже со своими ограничениями!
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