В России зафиксировали рост сокращений и приостановок проектов на IT-рынке
Рынок труда в сфере информационных технологий демонстрирует признаки охлаждения
Рынок труда в сфере информационных технологий (IT) демонстрирует признаки охлаждения. Об этом РБК сообщила директор практики «Организационный дизайн и управление персоналом» компании «Рексофт Консалтинг» Маргарита Патрушева.
По словам эксперта, все чаще в России фиксируются сокращения персонала и заморозки проектов на рынке IT. Количество вакансий сокращается, а рост зарплат практически остановился. Развитие искусственного интеллекта снижает потребность во многих специалистах.
Несмотря на общую тенденцию к замедлению роста доходов, несколько направлений идут против тренда — зарплаты специалистов там превышают 400 тыс. руб., отметила эксперт.
Ранее стало известно, что Минцифры попросило участников рынка хостинга и веб-безопасности выделить IP-адреса сайтов из белого списка в отдельные подсети.
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