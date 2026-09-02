В России зафиксировали рост сокращений и приостановок проектов на IT-рынке

Рынок труда в сфере информационных технологий демонстрирует признаки охлаждения

Рынок труда в сфере информационных технологий (IT) демонстрирует признаки охлаждения. Об этом РБК сообщила директор практики «Организационный дизайн и управление персоналом» компании «Рексофт Консалтинг» Маргарита Патрушева.

По словам эксперта, все чаще в России фиксируются сокращения персонала и заморозки проектов на рынке IT. Количество вакансий сокращается, а рост зарплат практически остановился. Развитие искусственного интеллекта снижает потребность во многих специалистах.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Несмотря на общую тенденцию к замедлению роста доходов, несколько направлений идут против тренда — зарплаты специалистов там превышают 400 тыс. руб., отметила эксперт.

Ранее стало известно, что Минцифры попросило участников рынка хостинга и веб-безопасности выделить IP-адреса сайтов из белого списка в отдельные подсети.

Зульфат Шафигуллин