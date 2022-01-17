Главный тренер сборной России по хоккею не прибыл в расположение команды. У него положительный ПЦР-тест

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов не прибыл в расположение национальной команды и находится дома. Об этом сообщает пресс-служба сборной России по хоккею.

«Он, как и все тренеры сборной, регулярно сдавал тесты на коронавирус. Два последних, взятые с незначительной разницей во времени, показали разные результаты — один положительный, а второй — отрицательный. В связи с этим медицинским штабом сборной было принято решение о том, что главный тренер сборной ближайшие дни проведет дома», — говорится в заявлении.

Таким образом главный тренер сборной будет руководить командой по видеосвязи и принимать участие в теоретических занятиях.

Ранее хоккейный инсайдер Алексей Шевченко сообщал, что Жамнов не прибыл в отель в центре Москвы, в котором сейчас базируется российская национальная команда.