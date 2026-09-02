«Рубин» объявил состав на матч с «Оренбургом» в Кубке России

В воротах казанцев сыграет Артур Нигматуллин

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» объявил состав на матч с «Оренбургом» в Кубке России. Игра пройдет в Оренбурге и начнется в 16:15 по московскому времени.

В воротах с первых минут сыграет Артур Нигматуллин, в атаке «Рубина» заявлен Жак Сиве. Капитаном команды в матче с «Оренбургом» станет Руслан Безруков.

Состав «Рубина»: Нигматуллин — Арройо, Лобов, Урозов, Нижегородов, Самошников — Юкич, Ходжа, Безруков, Грипши — Сиве.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Матч в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

Ранее в Казани в рамках чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 1:1. Чего не хватило казанцам для победы в той игре — читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин