«Рубин» объявил состав на матч с «Оренбургом» в Кубке России
В воротах казанцев сыграет Артур Нигматуллин
«Рубин» объявил состав на матч с «Оренбургом» в Кубке России. Игра пройдет в Оренбурге и начнется в 16:15 по московскому времени.
В воротах с первых минут сыграет Артур Нигматуллин, в атаке «Рубина» заявлен Жак Сиве. Капитаном команды в матче с «Оренбургом» станет Руслан Безруков.
Состав «Рубина»: Нигматуллин — Арройо, Лобов, Урозов, Нижегородов, Самошников — Юкич, Ходжа, Безруков, Грипши — Сиве.
Матч в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».
Ранее в Казани в рамках чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 1:1. Чего не хватило казанцам для победы в той игре — читайте в материале «Реального времени».
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