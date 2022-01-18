Вирусолог напомнил о мерах предосторожности при крещенских купаниях на фоне пандемии COVID-19

На крещенских купаниях не стоит забывать о таких мерах предосторожности, как ношение маски и вакцинация. Об этом рассказал завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов.



По его словам, штамм коронавируса «омикрон» многие люди переносят бессимптомно, однако при этом распространяют инфекцию. Поэтому наличие маски необходимо в местах массового скопления людей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Нетесов добавил, что окунание в прорубь является большой нагрузкой для людей, страдающих хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, передает RT.

Напомним, что в Казани купели организуют на реке Волге около Никольского храма в поселке Красная Горка, на озере Верхний Кабан около кафе «Сокол» и улицы Борисковской.

Диана Жиленкова