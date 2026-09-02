Новости спорта

18:51 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Рубин» обыграл «Оренбург» в третьем туре Кубка России Пути РПЛ

18:25, 02.09.2026

Казанцы одолели «газовиков» в серии пенальти

«Рубин» обыграл «Оренбург» в третьем туре Кубка России Пути РПЛ
Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» обыграл «Оренбург» в матче третьего тура Кубка России Пути РПЛ.

В основное время встреча завершилась со счетом 1:1. На 13-й минуте в составе казанцев отличился Жак-Жюльен Сиве. На 54-й минуте «Оренбург» сравнял усилиями Андрея Касаджикова.

В серии пенальти «Рубин» победил со счетом 4:2. У казанцев забили: Александар Юкич, Жахонгир Урозов, Велдин Ходжа и Богдан Йочич. Вратарь «Рубина» Артур Нигматуллин отразил два пенальти.

Евгений Романов

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортФутбол Татарстан

Новости партнеров

Читайте также