«Рубин» обыграл «Оренбург» в третьем туре Кубка России Пути РПЛ

Казанцы одолели «газовиков» в серии пенальти

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» обыграл «Оренбург» в матче третьего тура Кубка России Пути РПЛ.

В основное время встреча завершилась со счетом 1:1. На 13-й минуте в составе казанцев отличился Жак-Жюльен Сиве. На 54-й минуте «Оренбург» сравнял усилиями Андрея Касаджикова.

В серии пенальти «Рубин» победил со счетом 4:2. У казанцев забили: Александар Юкич, Жахонгир Урозов, Велдин Ходжа и Богдан Йочич. Вратарь «Рубина» Артур Нигматуллин отразил два пенальти.

Евгений Романов