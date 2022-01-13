Главное к утру: законопроект новых санкций против России, индексация соцвыплат
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 13 января:
- В Конгрессе США представили законопроект новых санкций против России. Ограничительные меры Вашингтон может принять в случае обострения ситуации на Украине. В законопроекте говорится о необходимости санкций в отношении должностных лиц, в том числе президента Владимира Путина.
- В России с 1 февраля материнский капитал, выплаты ветеранам, пособие по беременности и родам и ряд других выплат проиндексируют на 8,4%. Необходимые средства заложены в бюджет. Всего соцвыплаты получают около 16 млн человек. Например, после индексации размер маткапитала на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, на второго ребенка — 693,1 тысячи рублей.
- «Зенит-Казань» обыграл нидерландский «Орион» со счетом 3:0 (25:12, 25:19, 25:14) в матче 1/8 финала волейбольного Кубка ЕКВ. Игра прошла в столице Татарстана. Ответная игра состоится в Нидерландах 20 января.
- Тем временем нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл челябинский «Трактор» со счетом 4:2. Так, после 49 игр регулярного сезона «Нефтехимик» набирает 52 очка и продолжает оставаться на седьмой строчке Восточной конференции.
- У экипажа пилота команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова во время гонки на десятом этапе ралли-марафона «Дакар» появились трудности с системой пожаротушения в машине. По словам Сотникова, пришлось открывать окна и проветривать салон. Оставшуюся часть пути экипаж преодолевал по каменистой трассе и извилистой дорожке с растительностью.
- Матч Кубка Африки между национальными командами Туниса и Мали (0:1) завершился раньше положенного времени из-за судебной ошибки. Изначально Жанни Сиказве дал свисток на 85-й минуте, но ему сообщили об ошибке, после чего матч продолжился. Затем арбитр дал еще один раз финальный свисток после того, как команды отыграли 89 минут и 49 секунд игрового времени.
- В Чистополе мужчина погиб на пожаре в квартире пятиэтажки. Площадь возгорания составила 16 кв. метров. Причину ЧП установят дознаватели Государственного пожарного надзора.
- В Набережных Челнах мужчина погиб при обрушении хозпостройки в СНТ. Его обнаружили лишь спустя 2 дня. Вероятно, мужчина разбирал хозяйственную постройку на своем участке, в результате чего произошло обрушение. Он не смог выбраться самостоятельно.
Диана ЖиленковаОбщество
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