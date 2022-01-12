Сотников рассказал о поломке системы пожаротушения во время десятого этапа ралли

У экипажа пилота команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова во время гонки на десятом этапе ралли-марафона «Дакар» возникли трудности с системой пожаротушения в машине. Его команда пришла сегодня первой в гонке.

— Стартовали следом за другим экипажем команды «Камаз-мастер» — Эдуардом Николаевым, успешно перепрыгнули небольшие дюны, на этом участке у нас сработала система пожаротушения, пришлось открывать окна и проветривать салон, — приводит ТАСС его слова.

Фото: kamazmaster.ru

Вторую половину пути экипаж ехал по каменистой трассе и извилистой дорожке с растительностью. Эти кусты сильно царапали кузов, поэтому пришлось ехать аккуратнее.

Сегодня экипаж российского гонщика «КАМАЗ-мастера» Дмитрия Сотникова победил на десятом этапе ралли-рейда «Дакар». Второе место — у Эдуарда Николаева. Его экипаж пришел к финишу с отставанием в 1 минуту 27 секунд. Третьим стал Андрей Каргинов (+1.49).

Татьяна Леухина