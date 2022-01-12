Маткапитал и другие пособия проиндексируют на 8,4% с 1 февраля

С 1 февраля материнский капитал, выплаты ветеранам, пособие по беременности и родам и ряд других выплат проиндексируют на 8,4%. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда.

Так, размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, на второго ребенка — 693,1 тысячи рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Средства, которые необходимы для индексации всех мер поддержки, заложены в бюджет. В общей сложности социальные выплаты получают порядка 16 миллионов человек, пишет «РИА Новости».

Сегодня министр труда Антон Котяков заявил, что средний размер пенсии неработающих пенсионеров составит 18 984 рубля после индексации на 8,6%.



В декабре пресс-служба Минтруда Татарстана сообщала, что с января 2022 года в республике все республиканские выплаты социального характера проиндексируют на 4%.



Татьяна Леухина