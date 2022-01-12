В Чистополе мужчина погиб на пожаре в квартире пятиэтажки

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Чистополе мужчина погиб на пожаре в квартире пятиэтажки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сообщение о пожаре поступило в 17:00. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что происходило горение мебели и вещей в квартире на пятом этаже. Во время тушения они обнаружили тело мужчины. Площадь пожара составила 16 кв. метров. Причину ЧП установят дознаватели Государственного пожарного надзора.

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Татьяна Леухина