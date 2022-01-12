Судья матча Тунис — Мали дважды дал финальный свисток до окончания основного времени

Матч Кубка Африки между национальными командами Туниса и Мали (0:1) закончился раньше положенного времени из-за судебной ошибки. Об этом сообщает The Athletic.

Сначала Жанни Сиказве дал свисток на 85-й минуте, но ему сообщили об ошибке, после чего игра продолжилась.

Однако арбитр еще раз дал финальный свисток после того, как команды отыграли 89 минут и 49 секунд игрового времени. Стоит отметить, что на стадионе в Камеруне, где была игра, нигде не показывали официальное время матча.