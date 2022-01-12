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Судья матча Тунис — Мали дважды дал финальный свисток до окончания основного времени

21:20, 12.01.2022
Судья матча Тунис — Мали дважды дал финальный свисток до окончания основного времени
Фото: pixabay.com

Матч Кубка Африки между национальными командами Туниса и Мали (0:1) закончился раньше положенного времени из-за судебной ошибки. Об этом сообщает The Athletic.

Сначала Жанни Сиказве дал свисток на 85-й минуте, но ему сообщили об ошибке, после чего игра продолжилась.

Однако арбитр еще раз дал финальный свисток после того, как команды отыграли 89 минут и 49 секунд игрового времени. Стоит отметить, что на стадионе в Камеруне, где была игра, нигде не показывали официальное время матча.

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