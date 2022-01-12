Законопроект новых санкции против России представили в Конгрессе США

Группа из 25 членов сената США от Демократической партии представила в Конгресс законопроект о новых санкциях против России. Ограничительные меры Вашингтон может принять в случае обострения ситуации на Украине.

Документ и получил название «Акт по защите суверенитета Украины». В законопроекте говорится о необходимости санкции в отношении должностных лиц, в том числе президента Путина, председателя правительства и высокопоставленных министров.

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Также предлагается запретить операции с первичным и вторичным суверенным долгом России, наложить ограничения не менее чем на три финансовых института, среди которых: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, Российский фонд прямых инвестиций, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк и Транскапиталбанк, пишет «РИА Новости».

По данным газеты The Washington Post, Белый дом планирует поддержать данный проект.

В начале января больше 20 американских дипломатов и должностных лиц, а также некоторые эксперты призвали президента США Джо Байдена опубликовать список санкций, которые страна может ввести в отношении России в случае ее возможного вторжения на Украину.



Татьяна Леухина