«Нефтехимик» обыграл лидеров КХЛ «Трактор» на своем льду

Фото: ХК «Нефтехимик»

Нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграл лидеров Восточной конференции, челябинский «Трактор» — 4:2.

На 12 минуте нападающий «волков» Эдуард Гиматом открыл счет, а через минуту Андрей Стась сравнял счет. Еще до перерыва Вячеслав Лещенко вновь вывел «Нефтехимик» вперед — это уже 8-я шайба форварда за 10 игр в составе нижнекамской команды.

Челябинцам удалось отыграться лишь к концу второго периода — отметился Лукаш Седлак. В третьем периоде команды долго играли без ворот, однако за 2 минуты до финальной сирены по правому борту прошел Павел Парядин и прострелил голкипера «Трактора» Романа Вилла.

Гости сняли вратаря, чтобы вшестером попытаться отыграться, но нижнекамцы перехватили шайбу и Дэн Секстон отправил ее в пустые ворота — 4:2 окончательный счет матча.

После 49 игр регулярного сезона «Нефтехимик» набирает 52 очка и продолжает занимать 7 строчку Восточной конференции, дающую право сыграть в Кубке Гагарина-2022.