«Нефтехимик» обыграл лидеров КХЛ «Трактор» на своем льду
Нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграл лидеров Восточной конференции, челябинский «Трактор» — 4:2.
На 12 минуте нападающий «волков» Эдуард Гиматом открыл счет, а через минуту Андрей Стась сравнял счет. Еще до перерыва Вячеслав Лещенко вновь вывел «Нефтехимик» вперед — это уже 8-я шайба форварда за 10 игр в составе нижнекамской команды.
Челябинцам удалось отыграться лишь к концу второго периода — отметился Лукаш Седлак. В третьем периоде команды долго играли без ворот, однако за 2 минуты до финальной сирены по правому борту прошел Павел Парядин и прострелил голкипера «Трактора» Романа Вилла.
Гости сняли вратаря, чтобы вшестером попытаться отыграться, но нижнекамцы перехватили шайбу и Дэн Секстон отправил ее в пустые ворота — 4:2 окончательный счет матча.
После 49 игр регулярного сезона «Нефтехимик» набирает 52 очка и продолжает занимать 7 строчку Восточной конференции, дающую право сыграть в Кубке Гагарина-2022.
Справка
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
12 января
«Нефтехим Арена»
Голы:
- 1:0 — Гиматов (Сидоров, Купцов, 11:09)
- 1:1 — Стась (Пулккинен, Шолохов, 12:55)
- 2:1 — Лещенко (Галимов, 14:45)
- 2:2 — Седлак (Шварев, Кулик, 36:41)
- 3:2 — Порядин (57:46)
- 4:2 — Секстон (Лещенко, 58:51)
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