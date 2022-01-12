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«Нефтехимик» обыграл лидеров КХЛ «Трактор» на своем льду

21:36, 12.01.2022
«Нефтехимик» обыграл лидеров КХЛ «Трактор» на своем льду
Фото: ХК «Нефтехимик»

Нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграл лидеров Восточной конференции, челябинский «Трактор» — 4:2.

На 12 минуте нападающий «волков» Эдуард Гиматом открыл счет, а через минуту Андрей Стась сравнял счет. Еще до перерыва Вячеслав Лещенко вновь вывел «Нефтехимик» вперед — это уже 8-я шайба форварда за 10 игр в составе нижнекамской команды.

Челябинцам удалось отыграться лишь к концу второго периода — отметился Лукаш Седлак. В третьем периоде команды долго играли без ворот, однако за 2 минуты до финальной сирены по правому борту прошел Павел Парядин и прострелил голкипера «Трактора» Романа Вилла.

Гости сняли вратаря, чтобы вшестером попытаться отыграться, но нижнекамцы перехватили шайбу и Дэн Секстон отправил ее в пустые ворота — 4:2 окончательный счет матча.

После 49 игр регулярного сезона «Нефтехимик» набирает 52 очка и продолжает занимать 7 строчку Восточной конференции, дающую право сыграть в Кубке Гагарина-2022.

Справка

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

12 января

«Нефтехим Арена»

Голы:

  • 1:0 — Гиматов (Сидоров, Купцов, 11:09)
  • 1:1 — Стась (Пулккинен, Шолохов, 12:55)
  • 2:1 — Лещенко (Галимов, 14:45)
  • 2:2 — Седлак (Шварев, Кулик, 36:41)
  • 3:2 — Порядин (57:46)
  • 4:2 — Секстон (Лещенко, 58:51)

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