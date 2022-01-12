В Челнах мужчина погиб при обрушении хозпостройки в СНТ — его обнаружили спустя два дня
В Челнах обнаружили человека под завалами рухнувшей хозпостройки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Спасатели убрали с кровли снег и при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента подняли кровлю и извлекли из-под конструкций тело погибшего мужчины 1949 года рождения и передали сотрудникам полиции.
Вероятно, мужчина разбирал хозяйственную постройку на своём участке, в результате чего произошло обрушение. Он не смог выбраться самостоятельно. По оценке медиков, смерть наступила два дня назад, а обнаружили его только сегодня. Причина происшествия и обстоятельства гибели устанавливаются.
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