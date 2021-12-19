Главное о коронавирусе на 19 декабря: куда исчезают антитела, почему ВОЗ не регистрирует «Спутник»
Казанский кардиолог сообщил, что в этом году коронавирус оказался агрессивнее
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 94 заболевших COVID-19. Всего на 19 декабря в республике зафиксировали 41 568 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 34 677 человек, в том числе 139 — за последние сутки. Всего умерли 1 372 человека.
- Заведующий кардиологическим отделением РКБ Альберт Гильманов заявил, что в этом году COVID-19 был агрессивнее, чем в прошлом. По его словам, увеличивается объем поражений от инфекции, причем осложнения все чаще начинают затрагивать молодое население. К симптомам постковидного синдрома Гильманов (на собственном примере) отнес утомляемость, тики, нарушения сна и прочие негативные явления.
- Накануне в Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от коронавирусной инфекции. Вирус унес жизни двух женщин 1952 и 1978 годов рождения и двух мужчин 1942 и 1947 годов рождения. За все время пандемии в республике от COVID-19 скончались 1 372 татарстанца.
- В Татарстане наблюдается снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19. Как рассказал президент республики Рустам Минниханов, к этому привели принятые меры, например, вакцинация и введение QR-кодов в общественном транспорте. В регионе прививку от коронавируса сделали 65% пожилых граждан.
- Всего в республике прививку от COVID-19 сделали 2 257 397 татарстанцев. За сутки вакцинировались 5 785 жителей республики. Как отметили в Минздраве РТ, оба компонента вакцины получили 1 858 214 человек.
Вирусолог рассказал, что может ускорить исчезновение антител к COVID-19
За последние сутки в России выявлено 27 967 новых случаев коронавируса, выздоровели 32 655 человек. Число зараженных выросло до 10 214 790 человек, а выздоровевших — до 8 984 921 человека.
Зафиксировано 1 023 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 297 203 человека.
За последние сутки проведено 563 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 1 544 375 человек.
- Вирусолог, глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков сообщил, что «омикрон» может тяжело протекать у тех, кто до сих пор с вирусом не встретился — не переболел и не привился. В то же время различным штаммам COVID-19 сложно «подобраться» к такой категории населения, поскольку подобным гражданам удалось за счет собственного иммунитета за два года ни разу не подхватить инфекцию и находиться в «иммунологическом буфере».
- Тем временем иммунолог Николай Крючков назвал, у кого быстрее исчезают антитела к коронавирусу. Это пожилые люди, хронически больные и пациенты, которые принимают лекарства-иммуносупрессоры. Им есть смысл ревакцинироваться даже чаще, чем раз в полгода. Им, по мнению иммунолога, рекомендовано делать это каждые три месяца.
- Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что всем подряд пациентам с COVID-19 не следует принимать разжижающие кровь препараты. Он объяснил, что коронавирус вызывает сразу два заболевания: ОРЗ и пневмонию с определенным процентом смертности. По мнению врача, в случае если нет воспаления легких, не нужно принимать разжижающие кровь лекарства. Самолечение он не рекомендует, а советует сразу обращаться к врачу.
- Российского комедийного актера и телеведущего Тимура Батрутдинова госпитализировали с COVID-19 в Москве. Инфекцию артист подхватил еще в начале декабря. Сначала у него были кашель и слабость, а потом стало состояние ухудшилось. Обследование показало 25—50% поражения легких. Состояние актера оценивается как среднетяжелое.
- Ученые РАН Петр Чумаков и Виталий Зверев оценили версию об искусственном происхождении омикрон-штамма коронавируса. По их словам, биохакеры могли разработать новый вариант COVID-19 с целью приближения окончания пандемии. Дело в том, что на данный момент не зафиксировано тяжелых случаев при заболевании «омикроном» и, вероятнее всего, их не будет и в дальнейшем. По мнению специалистов, такая работа может вестись специальными лабораториями по всему миру.
- На Камчатке почти половина населения — 120 тысяч человек — привилась от COVID-19. Полный курс вакцинации завершили 86 тысяч граждан. Ограничительные меры в регионе сохраняются до конца января следующего года. Речь идет о посещении заведений общепита при наличии QR-кода и др.
- От последствий коронавируса умерла судья в отставке столичного Басманного суда Юлия Сафина. Как рассказали в судейском сообществе, у экс-судьи было множество сопутствующих заболеваний.
В ВОЗ объяснили задержку регистрации вакцины «Спутник V»
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 274 249 525 человек, 5 350 297 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (50 777 087). На второй строчке — Индия (34 733 194), на третьей — Бразилия (22 204 941), на четвертой — Великобритания (11 343 594), на пятой — Россия (10 009 866, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (806 302). За ними следуют Бразилия (617 395), Индия (477 158), Мексика (297 835), Россия (290 340).
- Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объяснили задержку регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам официального представителя учреждения Маргарет Харрис, продолжается оценка технического досье препарата, а еще организация запросила дополнительные сведения.
- В Египте ужесточили правила въезда для непривитых от коронавируса туристов. Теперь приезжим нужно предоставлять сертификат о вакцинации от COVID-19 или справку с ПЦР-тестом и QR-кодом. Подойдет и тест на антиген, сделанный не ранее чем за сутки до прибытия. Жителям России, которые привились «Спутником V», можно прилететь в Египет спустя две недели после получения второго компонента вакцины. Справка должна быть на английском языке с QR-кодом.
- Правила въезда в страну ужесточаются и в Греции. Приезжим, вне зависимости от наличия или отсутствия прививки, понадобится предъявить отрицательный результат теста на коронавирус (ПЦР или экспресс). Это требование не будет распространяться только на детей младше 5 лет и на тех, кто выехал из Греции и въехал в нее снова всего за двое суток (если прямо перед поездкой сдал ПЦР-тест).
- В компаниях Pfizer и BioNTech подвели итоги исследований по вакцинации от COVID-19 детей от двух до пяти лет. Две дозы препарата оказались неэффективными. В связи с этим планируются испытания третьей дозы. Как отметили в заявлении компаний, высокий эффект был продемонстрирован в иммунизации возрастных групп от 16 до 25 лет и от 6 до 24 месяцев. Если новые испытания все же продемонстрируют ожидаемый эффект, то компании подадут заявку на разрешение экстренного применения вакцины в первой половине 2022 года.
- В американской компании Moderna заявили, что вакцину от COVID-19, которая адаптирована под омикрон-штамм, можно будет сделать менее чем за три месяца. Как отметил глава европейского подразделения компании Дэн Стейнер, о необходимости такого производства должно заявить научное сообщество, после чего будет принято соответствующее решение.
- В Лондоне объявили чрезвычайное положение из-за быстрого распространения нового штамма COVID-19 «омикрон». Показатели суточного прироста заболевших составили более 26 тысяч случаев — это самое большое количество заражений с начала пандемии коронавируса.
- Специалисты медицинской компании ZOE и аналитики Королевского колледжа Лондона выяснили, что один из симптомов заражения омикрон-штаммом коронавируса — потеря аппетита. Другие частые симптомы — насморк, головная боль, утомляемость, чихание и боль в горле.
- Во Франции могут перейти к «скрытой форме обязательной вакцинации». Как объяснил глава Минздрава страны Оливье Веран, сертификат о вакцинации — это скрытая форма обязательной вакцинации, но более эффективная. Как отметил глава ведомства, запрет непривитым людям посещать публичные места дает больший эффект, чем штрафы. Веран отметил, что у правительства не остается другого выбора, необходимо перестать заполнять больницы и жить под угрозой новых волн пандемии.
- В Нидерландах из-за распространения омикрон-штамма коронавируса ввели локдаун до 14 января 2022 года. Как рассказал исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте, такая мера была неизбежна, новый штамм COVID-19 стал распространяться быстрее, чем ожидалось. Закрываются бары, рестораны, кинотеатры, театры, музеи, тренажерные залы и др. Исключение — аптеки, библиотеки, магазины с товарами первой необходимости, станции АЗС и автошколы.
- Тем временем Германия отнесла Великобританию к зоне распространения мутаций COVID-19. Поэтому для граждан последней устанавливаются ограничения на въезд. В частности, британцам необходимо в обязательном порядке пройти двухнедельный карантин вне зависимости от наличия прививки против коронавируса. Кроме того, им необходимо предъявлять отрицательный тест на инфекцию.
- На Украине выявили первый случай заражения «омикроном». Новый штамм коронавируса обнаружили у человека, прилетевшего из ОАЭ. Там зараженный контактировал с заболевшими COVID-19. Пациент уже перенес коронавирус несколько месяцев назад и сейчас находится на лечении.
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