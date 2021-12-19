Главное о коронавирусе на 19 декабря: куда исчезают антитела, почему ВОЗ не регистрирует «Спутник»

Фото: Максим Платонов

Казанский кардиолог сообщил, что в этом году коронавирус оказался агрессивнее

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 94 заболевших COVID-19. Всего на 19 декабря в республике зафиксировали 41 568 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 34 677 человек, в том числе 139 — за последние сутки. Всего умерли 1 372 человека.

Заведующий кардиологическим отделением РКБ Альберт Гильманов заявил, что в этом году COVID-19 был агрессивнее, чем в прошлом. По его словам, увеличивается объем поражений от инфекции, причем осложнения все чаще начинают затрагивать молодое население. К симптомам постковидного синдрома Гильманов (на собственном примере) отнес утомляемость, тики, нарушения сна и прочие негативные явления.

Накануне в Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от коронавирусной инфекции. Вирус унес жизни двух женщин 1952 и 1978 годов рождения и двух мужчин 1942 и 1947 годов рождения. За все время пандемии в республике от COVID-19 скончались 1 372 татарстанца.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане наблюдается снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19. Как рассказал президент республики Рустам Минниханов, к этому привели принятые меры, например, вакцинация и введение QR-кодов в общественном транспорте. В регионе прививку от коронавируса сделали 65% пожилых граждан.

Всего в республике прививку от COVID-19 сделали 2 257 397 татарстанцев. За сутки вакцинировались 5 785 жителей республики. Как отметили в Минздраве РТ, оба компонента вакцины получили 1 858 214 человек.

Вирусолог рассказал, что может ускорить исчезновение антител к COVID-19

За последние сутки в России выявлено 27 967 новых случаев коронавируса, выздоровели 32 655 человек. Число зараженных выросло до 10 214 790 человек, а выздоровевших — до 8 984 921 человека.



Зафиксировано 1 023 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 297 203 человека.



За последние сутки проведено 563 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 1 544 375 человек.

Вирусолог, глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков сообщил, что «омикрон» может тяжело протекать у тех, кто до сих пор с вирусом не встретился — не переболел и не привился. В то же время различным штаммам COVID-19 сложно «подобраться» к такой категории населения, поскольку подобным гражданам удалось за счет собственного иммунитета за два года ни разу не подхватить инфекцию и находиться в «иммунологическом буфере».

Тем временем иммунолог Николай Крючков назвал, у кого быстрее исчезают антитела к коронавирусу. Это пожилые люди, хронически больные и пациенты, которые принимают лекарства-иммуносупрессоры. Им есть смысл ревакцинироваться даже чаще, чем раз в полгода. Им, по мнению иммунолога, рекомендовано делать это каждые три месяца.

Фото: vesti.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что всем подряд пациентам с COVID-19 не следует принимать разжижающие кровь препараты. Он объяснил, что коронавирус вызывает сразу два заболевания: ОРЗ и пневмонию с определенным процентом смертности. По мнению врача, в случае если нет воспаления легких, не нужно принимать разжижающие кровь лекарства. Самолечение он не рекомендует, а советует сразу обращаться к врачу.

Российского комедийного актера и телеведущего Тимура Батрутдинова госпитализировали с COVID-19 в Москве. Инфекцию артист подхватил еще в начале декабря. Сначала у него были кашель и слабость, а потом стало состояние ухудшилось. Обследование показало 25—50% поражения легких. Состояние актера оценивается как среднетяжелое.

Ученые РАН Петр Чумаков и Виталий Зверев оценили версию об искусственном происхождении омикрон-штамма коронавируса. По их словам, биохакеры могли разработать новый вариант COVID-19 с целью приближения окончания пандемии. Дело в том, что на данный момент не зафиксировано тяжелых случаев при заболевании «омикроном» и, вероятнее всего, их не будет и в дальнейшем. По мнению специалистов, такая работа может вестись специальными лабораториями по всему миру.

Фото: Максим Платонов

На Камчатке почти половина населения — 120 тысяч человек — привилась от COVID-19. Полный курс вакцинации завершили 86 тысяч граждан. Ограничительные меры в регионе сохраняются до конца января следующего года. Речь идет о посещении заведений общепита при наличии QR-кода и др.

От последствий коронавируса умерла судья в отставке столичного Басманного суда Юлия Сафина. Как рассказали в судейском сообществе, у экс-судьи было множество сопутствующих заболеваний.

В ВОЗ объяснили задержку регистрации вакцины «Спутник V»

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 274 249 525 человек, 5 350 297 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (50 777 087). На второй строчке — Индия (34 733 194), на третьей — Бразилия (22 204 941), на четвертой — Великобритания (11 343 594), на пятой — Россия (10 009 866, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (806 302). За ними следуют Бразилия (617 395), Индия (477 158), Мексика (297 835), Россия (290 340).

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объяснили задержку регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам официального представителя учреждения Маргарет Харрис, продолжается оценка технического досье препарата, а еще организация запросила дополнительные сведения.

В Египте ужесточили правила въезда для непривитых от коронавируса туристов. Теперь приезжим нужно предоставлять сертификат о вакцинации от COVID-19 или справку с ПЦР-тестом и QR-кодом. Подойдет и тест на антиген, сделанный не ранее чем за сутки до прибытия. Жителям России, которые привились «Спутником V», можно прилететь в Египет спустя две недели после получения второго компонента вакцины. Справка должна быть на английском языке с QR-кодом.

Фото: Максим Платонов

Правила въезда в страну ужесточаются и в Греции. Приезжим, вне зависимости от наличия или отсутствия прививки, понадобится предъявить отрицательный результат теста на коронавирус (ПЦР или экспресс). Это требование не будет распространяться только на детей младше 5 лет и на тех, кто выехал из Греции и въехал в нее снова всего за двое суток (если прямо перед поездкой сдал ПЦР-тест).

В компаниях Pfizer и BioNTech подвели итоги исследований по вакцинации от COVID-19 детей от двух до пяти лет. Две дозы препарата оказались неэффективными. В связи с этим планируются испытания третьей дозы. Как отметили в заявлении компаний, высокий эффект был продемонстрирован в иммунизации возрастных групп от 16 до 25 лет и от 6 до 24 месяцев. Если новые испытания все же продемонстрируют ожидаемый эффект, то компании подадут заявку на разрешение экстренного применения вакцины в первой половине 2022 года.

В американской компании Moderna заявили, что вакцину от COVID-19, которая адаптирована под омикрон-штамм, можно будет сделать менее чем за три месяца. Как отметил глава европейского подразделения компании Дэн Стейнер, о необходимости такого производства должно заявить научное сообщество, после чего будет принято соответствующее решение.

Фото: wikipedia.org

В Лондоне объявили чрезвычайное положение из-за быстрого распространения нового штамма COVID-19 «омикрон». Показатели суточного прироста заболевших составили более 26 тысяч случаев — это самое большое количество заражений с начала пандемии коронавируса.

Специалисты медицинской компании ZOE и аналитики Королевского колледжа Лондона выяснили, что один из симптомов заражения омикрон-штаммом коронавируса — потеря аппетита. Другие частые симптомы — насморк, головная боль, утомляемость, чихание и боль в горле.

Во Франции могут перейти к «скрытой форме обязательной вакцинации». Как объяснил глава Минздрава страны Оливье Веран, сертификат о вакцинации — это скрытая форма обязательной вакцинации, но более эффективная. Как отметил глава ведомства, запрет непривитым людям посещать публичные места дает больший эффект, чем штрафы. Веран отметил, что у правительства не остается другого выбора, необходимо перестать заполнять больницы и жить под угрозой новых волн пандемии.

Фото: facebook.com/veranolivier

В Нидерландах из-за распространения омикрон-штамма коронавируса ввели локдаун до 14 января 2022 года. Как рассказал исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте, такая мера была неизбежна, новый штамм COVID-19 стал распространяться быстрее, чем ожидалось. Закрываются бары, рестораны, кинотеатры, театры, музеи, тренажерные залы и др. Исключение — аптеки, библиотеки, магазины с товарами первой необходимости, станции АЗС и автошколы.

Тем временем Германия отнесла Великобританию к зоне распространения мутаций COVID-19. Поэтому для граждан последней устанавливаются ограничения на въезд. В частности, британцам необходимо в обязательном порядке пройти двухнедельный карантин вне зависимости от наличия прививки против коронавируса. Кроме того, им необходимо предъявлять отрицательный тест на инфекцию.

На Украине выявили первый случай заражения «омикроном». Новый штамм коронавируса обнаружили у человека, прилетевшего из ОАЭ. Там зараженный контактировал с заболевшими COVID-19. Пациент уже перенес коронавирус несколько месяцев назад и сейчас находится на лечении.

Диана Жиленкова