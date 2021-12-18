Тимура Батрутдинова госпитализировали с COVID-19

Российского комедийного актера и телеведущего Тимура Батрутдинова госпитализировали с коронавирусом в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что Батрутдинов заболел COVID-19 еще в начале месяца. У комика наблюдались кашель и слабость, затем состояние стало ухудшаться. Медики приняли решение поместить актера в стационар. Как выяснилось, у Батрутдинова было 25—50% поражения легких. Его состояние оценивается как среднетяжелое.

Фото: realnoevremya.ru

В этом месяце коронавирусом заразился и президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт. Положительный тест оказался также у его близких родственников, с которыми он проводил День благодарения в штате Мэн. Сам Уайт был привит от инфекции.



Диана Жиленкова