В Татарстане наблюдается снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19

Фото: Илья Репин

В Татарстане фиксируется снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ.

По словам президента РТ, предпринятые меры, в том числе вакцинация и введение QR-кодов в общественном транспорте, принесли эффект. Тем самым это позволяет организовывать в республике новогодние мероприятия.

Фото: Максим Платонов

Минниханов отметил, что в регионе есть необходимое количество вакцин — свыше 500 тысяч доз. Среди пожилого населения прививку от COVID-19 сделали 548 тысяч человек, это 65% от общей численности данной категории. Президент РТ призвал среди пожилых граждан усилить разъяснительную работу по вакцинации.

За минувшие сутки в РТ выявили 86 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии инфекцию подхватили 41 474 человека. За все время выздоровели 34 538 татарстанцев, в том числе 224 — за прошедшие сутки. В общей сложности инфекция унесла жизни 1 368 жителей республики.

Диана Жиленкова