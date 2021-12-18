В Лондоне объявили чрезвычайное положение из-за быстрого распространения штамма «омикрон»

В Лондоне объявили чрезвычайное положение из-за очень большого числа заражений штаммом коронавируса «омикрон», о таком решении 18 декабря сообщил мэр города Садик Хан.



За последние 24 часа в городе зафиксировали более 26 тысяч случаев — это самое большое число случаев с начала пандемии COVID-19, сообщает RT со ссылкой на Sky News.

Сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число случаев заболевания «омикроном» удвоилось менее чем за три дня. Особенно заметен прирост в Великобритании. Вместе с тем в Лондоне на Парламентской площади сегодня проходили акции протеста против коронавирусных ограничений.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно исследованию ученых из Имперского колледжа Лондона, перенесшие COVID-19 люди могут в пять раз чаще повторно заражаться вирусом в случае с омикрон-штаммом по сравнению с дельта-вариантом.

Маргарита Головатенко