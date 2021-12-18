За минувшие сутки прививку от COVID-19 сделали 5 785 татарстанцев

В Татарстане по состоянию на 18 декабря прививку от коронавируса сделали 2 257 397 человек. За последние сутки от COVID-19 привились 5 785 татарстанцев. Об этом сообщает региональный Минздрав.

По данным ведомства, завершили курс вакцинации (то есть получили оба компонента вакцины) 1 858 214 жителей республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За последние сутки в регионе выявили 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В общей сложности вирус подхватили 41 474 татарстанца. За все время выздоровели 34 538 жителей республике, в том числе 224 — за минувшие сутки.

Диана Жиленкова