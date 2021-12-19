С сегодняшнего дня Греция ужесточает правила въезда

Все, кто приезжает в Грецию с сегодняшнего дня, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста (сданного не ранее чем за 72 часа до поездки) или экспресс-теста (за сутки до прибытия) на коронавирус.

Это требование распространяется на всех прибывающих, кроме детей младше 5 лет, независимо от того, есть у человека прививка от коронавируса или нет. Исключение только одно — если человек выехал из Греции и въехал в нее снова, уложившись в 48 часов (если прямо перед поездкой сдал ПЦР-тест).

Это решение правительство опубликовало в пятницу, срок действия требований — до 10 января 2022 года.

Между тем ужесточил правила въезда для непривитых туристов Египет. Теперь, если нет сертификата о полной вакцинации от коронавируса, нужен или отрицательный ПЦР-тест (сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия), или тест на антиген (не более суточной давности).

Результат ПЦР-теста должен быть выдан на английском или арабском языках и содержать информацию о методе тестирования (тип RT-PCR). При себе турист должен иметь копию справки с ПЦР-тестом — его проходят в аэропорту. Для вакцинированных «Спутником V» россиян въезд возможен через 14 дней после получения второго компонента. Справка должна быть на английском языке с QR-кодом. При себе на борту самолета нужно иметь заполненную форму медицинской декларации (Health Declaration Form).

Людмила Губаева