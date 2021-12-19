В ВОЗ объяснили задержку регистрации российской вакцины от COVID-19 «Спутник V»

Фото: Максим Платонов

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продолжается оценка технического досье российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Специалисты ВОЗ ожидают дополнительные сведения о препарате. Об этом рассказала официальный представитель учреждения Маргарет Харрис.

По ее словам, ВОЗ лицензирует вакцины не только западного производства, но и препараты из Китая и Индии. Харрис добавила, что процесс регистрации некоторых вакцин может занимать длительное время, передает RT.

Фото: realnoevremya.ru

Несколько дней назад сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения планирует одобрить «Спутник V» в первом квартале 2022 года. Незадолго до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что процесс затрудняется различными стандартами, к которым РФ постепенно адаптируется.

Диана Жиленкова