Доктор Мясников заявил, что больным коронавирусом нельзя принимать разжижающие кровь препараты

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала «Россия 1» рассказал, что при заболевании коронавирусом пациентам нельзя принимать разжижающие кровь препараты.



Он связал такой запрет с «двойным» заболеванием: «COVID вызывает два заболевания, не одно. Это банальное ОРЗ, которое вообще не лечится <…> и COVID-вирусная пневмония с определенным процентом смертности».

По его словам, зараженным ОРЗ с положительным тестом на COVID-19 не следует принимать разжижающие кровь лекарства, если у них нет воспаления легких. Врач не рекомендовал принимать стероидные гормоны.

Вместе с тем он отметил, что не следует заниматься самолечением — будет лучше довериться специалистам, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

По состоянию на 17 декабря уровень коллективного иммунитета в России достиг 58,2%.

Маргарита Головатенко