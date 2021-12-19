Казанский кардиолог: «Сейчас видим более грозные осложнения коронавирусной инфекции»

Фото: Максим Платонов

Заведующий кардиологическим отделением РКБ Альберт Гильманов рассказал «Реальному времени», как работали врачи его отделения во время коронавируса и какую картину видели кардиологи в разные волны эпидемии. Он констатировал, что в 2021 году коронавирус агрессивнее, чем в 2020-м.

С точки зрения кардиологической патологии, у пациентов наблюдаются объемные поражения сердечно-сосудистой системы: тромбозы, воспаления, вплоть до инфарктов. Доктор говорит:

— Если первый, уханьский штамм и его модификации давали определенные виды осложнений, то в таком количестве мы их встретили только при дельте. Тот поток пациентов, который идет сейчас, — это более объемные поражения. И тромбозы, и воспаления, и инфаркты. Каждый день один из моих докторов отправляется на консультацию в вирусный госпиталь. Мы сейчас видим более грозные осложнения от коронавирусной инфекции, чем это было в 2020 году. И они молодеют, однозначно.

Что касается постковидного синдрома, то сам Гильманов, переболевший в октябре 2020 года, избавился от него только в апреле 2021. К его симптомам кардиолог относит утомляемость, тики, нарушения сна и прочие негативные явления.

Между тем глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков выразил мнение, что непривитые и непереболевшие люди могут тяжело перенести заболевание, вызванное новым штаммом — «омикроном». Люди, которые не сделали прививку от COVID-19, а также не переболели коронавирусом, могут тяжело перенести новый штамм инфекции «омикрон».

Людмила Губаева