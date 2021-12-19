Иммунолог Крючков: у некоторых групп людей исчезновение антител к COVID-19 происходит быстрее

Фото: Максим Платонов

Исчезновение антител к COVID-19 могут ускорить пожилой возраст, хронические заболевания, особенности иммунитета и прием лекарств-иммуносупрессоров. С таким мнением выступил иммунолог Николай Крючков.

Он обратил внимание на результаты исследований. Так, у 10% переболевших антитела не вырабатываются в нужном количестве. А у 25% пациентов они снижаются уже через три-четыре месяца до такого уровня, что тест-системы не могут их определить.

Фото: Максим Платонов

Крючков отметил необходимость сокращения срока ревакцинации для такой группы людей. В таком случае следовало бы ввести возможность ревакцинироваться по уровню антител. По мнению иммунолога, оптимальным сроком является проведение повторной прививки раз в три месяца, передает «Вечерняя Москва».

Недавно Крючков спрогнозировал новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России. По его словам, наступления новой волны COVID-19 можно ожидать уже в конце января.

Диана Жиленкова