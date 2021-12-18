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В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19

18:12, 18.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от коронавируса, сообщили в региональном Минздраве.

От коронавируса скончались две женщины 1952 и 1978 и двое мужчин 1942 и 1947 годов рождения.

Вирус идентифицировали в результате патологоанатомической экспертизы. По состоянию на вечер субботы 18 декабря в республике зарегистрировано 1 372 летальных случая от коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru

За минувшие сутки в Татарстане зафиксировали 86 новых случаев заражения COVID-19.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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