В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от коронавируса, сообщили в региональном Минздраве.
От коронавируса скончались две женщины 1952 и 1978 и двое мужчин 1942 и 1947 годов рождения.
Вирус идентифицировали в результате патологоанатомической экспертизы. По состоянию на вечер субботы 18 декабря в республике зарегистрировано 1 372 летальных случая от коронавируса.
За минувшие сутки в Татарстане зафиксировали 86 новых случаев заражения COVID-19.
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