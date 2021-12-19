Египет ужесточил правила въезда для не привитых от COVID-19 туристов

Фото: Максим Платонов

Власти Египта ужесточили правила въезда в страну для не привитых от коронавируса туристов, сообщает «Интерфакс».



По обновленным правилам Минздрава страны, пассажиры должны предоставить сертификат о полной вакцинации от коронавируса или справку с ПЦР-тестом и QR-кодом. Можно предоставить тест на антиген — он должен быть сделан не ранее чем за 24 часа до прибытия.

ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия в Египет. Документ должен быть выдан на английском или арабском языках и содержать метод тестирования (тип RT-PCR). При себе турист должен иметь копию справки с ПЦР-тестом — ее сдают в аэропорту.

Для вакцинированных «Спутником V» россиян въезд возможен через 14 дней после получения второго компонента. Справка должна быть на английском языке с QR-кодом. При себе на борту самолета нужно иметь заполненную форму медицинской декларации (Health Declaration Form).

Фото: realnoevremya.ru

В конце прошлой недели о введении барьеров для новогодних поездок россиян в Египет заговорили в Госдуме.

Маргарита Головатенко