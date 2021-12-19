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Вирусолог Волчков: «омикрон» протекает тяжело у тех, кто не привился и не переболел COVID-19

08:21, 19.12.2021
Вирусолог Волчков: «омикрон» протекает тяжело у тех, кто не привился и не переболел COVID-19
Фото: Максим Платонов (архив)

Люди, которые не сделали прививку от COVID-19, а также не переболели коронавирусом, могут тяжело перенести новый штамм инфекции «омикрон». С таким мнением выступил вирусолог, глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По его словам, в противоположном случае, когда человек привился и переболел COVID-19, «омикрон» будет протекать намного легче. Как отметил эксперт, различным штаммам коронавируса становится сложнее «подобраться» к тем, кто еще не перенес инфекцию. По словам Волчкова, таким людям за счет собственного иммунитета удалось не один год находиться в «иммунологическом буфере», передает портал Ura.ru.

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне специалисты медицинской компании ZOE и аналитики Королевского колледжа Лондона заявили, что симптомом заражения омикрон-штаммом коронавируса может быть потеря аппетита.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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