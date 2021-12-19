Две дозы вакцины Pfizer не показали ожидаемого эффекта для детей от двух по пяти лет

Фото: Максим Платонов

Вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech для детей от двух до пяти лет оказались неэффективными. Эффект от двух доз получился ниже ожидаемого, поэтому планируются испытания третьей дозы.

Как говорится в заявлении компаний, лучше оказались показатели для возрастных групп от 16 до 25 лет и от 6 до 24 месяцев. Если назначенные испытания пройдут успешно, то компании подадут заявку на разрешение экстренного применения вакцины в первой половине 2022 года, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Недавно сообщалось, что в Великобритании начнут повторно прививать подростков от COVID-19. Нововведения вступят в силу 20 декабря. Они затронут детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Диана Жиленкова