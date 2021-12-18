Ученые выяснили, что омикрон-штамм может вызвать потерю аппетита

Одним из симптомов заражения омикрон-штаммом может являться потеря аппетита, сообщила газета Daily Express со ссылкой на исследование специалистов медицинской компании ZOE и аналитиков Королевского колледжа Лондона.



Наиболее распространены симптомы «омикрона»: насморк, головная боль, утомляемость, чихание и боль в горле. В исследовании отмечается, что на симптомы, которые принято считать классическими (повышение температуры тела, кашель, потеря обоняния), как правило, жалуются около 50% инфицированных новым штаммом.

Среди необычных симптомов ученые назвали когнитивную дисфункцию.

Фото: realnoevremya.ru

В Лондоне объявили чрезвычайное положение из-за очень большого числа заражений штаммом коронавируса «омикрон». За последние 24 часа в городе зафиксировали более 26 тысяч случаев — это самое большое число случаев с начала пандемии COVID-19.

Маргарита Головатенко