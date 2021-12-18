В Moderna заявили, что на производство вакцины от омикрон-штамма потребуется меньше трех месяцев
Глава европейского подразделения американской компании Moderna Дэн Стейнер заявил, что на производство адаптированной под омикрон-штамм коронавируса вакцины может потребоваться менее трех месяцев.
По его словам, чем дольше распространяется инфекция, тем выше риск появления нового штамма. Стейнер отметил, что в настоящий момент ожидается ответ от науки, прежде чем принять решение, действительно ли нужно начинать производство нового препарата, сообщает ТАСС.
Недавно в ВОЗ одобрили экстренное применение вакцины Covovax. Указывается, что польза препарата перевешивает любые риски, вакцина может применяться во всем мире. Также вакцина соответствует всем необходимым стандартам.
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