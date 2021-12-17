Главное о коронавирусе на 17 декабря: отток пенсионеров с КАМАЗа из-за пандемии, распространение «омикрона»
Мэрия отказалась инициировать отмену QR-кодов
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 108 заболевших COVID-19. Всего на 17 декабря в республике зафиксировали 41 388 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 34 314 человека, в том числе 116 — за последние сутки. Умерли 1 363 человека, в том числе 4 — за последние сутки.
- Депутаты Казгордумы высказались против предложения местной фракции КПРФ об обращении к Кабмину Татарстана с просьбой отменить QR-коды, рассказал мэр Ильсур Метшин. Мэр назвал вопрос «животрепещущим» и заявил, что итоги по этому вопросу подводить пока рано, поскольку «это направлено на сохранение здоровья граждан».
- В Госкомитете Татарстана по туризму не считают, что введение QR-кодов в регионе скажется на турпотоке в новогодние праздники. Большинство туристов уже имеют QR-коды. Пока загрузка гостиниц ниже, чем в прошлые годы из-за того, что люди бронируют жилье ближе к дате поездки.
- В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19. От инфекции скончались женщины 1941 и 1951 годов рождения и мужчины 1964 и 1955 годов рождения.
- С 17 декабря меняется режим работы мобильных пунктов вакцинации. Часть мобильных пунктов сегодня прекратит свою работу.
- Из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений КАМАЗ был вынужден отправить на удаленную работу 1,9 тыс. человек пенсионного возраста старше 60 лет. Работавшие на конвейере отправились в вынужденный отпуск, половина из них не вернулись к работе после снятия ограничений этой весной.
Пугающая скорость распространения «омикрона»
За последние сутки в России выявлено 27 743 новых случая коронавируса, выздоровели 37 437 человек. Число зараженных выросло до 10 159 389 человек, а выздоровевших — до 8 914 225 человек.
Зафиксировано 1 080 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 295 104 человека.
За последние сутки проведено 644 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 585 534 человека.
- Законопроект об использовании для посещения общественных мест QR-кодов, принятый Госдумой в первом чтении, повторно направлен для обсуждения в регионы, Совет Федерации и правительство. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно сделать все для защиты и спасения граждан России от распространения коронавирусной инфекции при обязательном соблюдении их прав.
- Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 57,7%. Полный цикл вакцинации от коронавируса в России прошли больше 70 млн человек.
- Случаев смерти от прививки против коронавируса в России в 2020 году не зафиксировано, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Данных за 2021 года пока нет.
- Число выявленных в России случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон» выросло до 25. Случаи заражения выявили в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. В правительстве считают, что избежать распространения омикрон-штамма в стране невозможно.
- Вице-премьер РФ Татьяна Голикова допустила, что в России может сократиться срок ревакцинации от коронавируса. Точнее можно будет сказать после получения учеными дополнительной информации об «омикроне».
- Пересмотреть могут и срок действия сертификата о вакцинации от COVID-19, его могут продлить. Сейчас после вакцинации или перенесенной болезни сертификат выдается сроком на год.
- Если России потребуется новая вакцина от штамма коронавируса «омикрон», ее зарегистрируют по особой процедуре в связи с чрезвычайной ситуацией, заявила Голикова. «Она будет регистрироваться в соответствии с обстоятельствами, которые связаны с чрезвычайной ситуацией. Ровно так, как это делается во всем мире», — сказала вице-премьер.
- Главный санитарный врач России Анна Попова считает пугающей скорость распространения «омикрона» в мире. Она отметила, что в Великобритании и Африке уже 75% выявляемых ежедневно случаев приходится на «омикрон».
- Попова считает, что при условии соблюдения антиковидных правил жители России смогут встретить 2022 год без ограничений. Для этого необходимо соблюдать действующие антиковидные запреты.
- Глава профильного комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев перечислил возможные варианты названия QR-кодов. В качестве альтернативных названий QR-кодов он предложил «сертификат здоровья» или «санитарный пропуск». Также в Госдуме проверят информацию о финансировании противников QR-кодов из-за границы.
- Уровень коллективного иммунитета в Башкирии приблизился к 70%. Об этом заявил вице-премьер — министр здравоохранения республики Максим Забелин. Сейчас порог вакцинации достиг 60%. С учетом числа переболевших иммунизация приближается к 70% среди взрослого населения.
- Ученые Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова и Лабораторная служба Хеликс выяснили, что наиболее быстрое снижение антител после коронавируса наблюдается у молодых мужчин, перенесших инфекцию бессимптомно или в легкой форме. Также, согласно исследованию, пожилые люди сохраняют уровень антител дольше и вдвое выше, чем молодые.
- Врач-кардиолог, руководитель временного COVID-стационара Заурбек Шугушев предупредил об опасности образования тромбов у заразившихся омикрон-штаммом. Особенно опасными бывают нарушения, которые проявляются в первые три недели после выздоровления от COVID-19.
- Математик Александр Соколов просчитал, как будет меняться количество заболевших в городе в зависимости от того, какая доля жителей будет носить медицинские маски. Расчеты показали, что если показатель составит 100%, к 31 декабря число новых случаев коронавируса в сутки в столице снизится до 220, а скоро упадет до нуля. Если маски будут носить 90% москвичей, нуля новых заражений удастся достичь к 1 февраля 2022 года.
- В России вырос спрос на «вакцинные туры» за рубеж. В топе популярных стран у «вакцинных туристов» — Хорватия, Сербия и Греции, где россиянам доступен широкий выбор признанных в Европе препаратов.
- Российский иммунолог Владислав Жемчугов спрогнозировал сценарий распространения омикрон-штамма. Она считает, что этот штамм коронавируса может перейти к грызунам и другим животным и остаться в этой популяции. Но несмотря на то, что резервуаром омикрон-штамма могут стать грызуны, вирус все равно продолжит циркулировать в человеческой популяции.
- Россияне назвали вакцинацию от коронавируса одним из самых безрассудных поступков 2021 года. Чаще таковой ее считают мужчины, нежели женщины — 7% и 4% соответственно.
- В Свердловской области число вакцинированных беременных величилось за три месяца в 20 раз. Прививки сделали 728 женщин.
Человечество ждут тяжелые времена
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразился 272 964 741 человек, 5 337 253 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (50 513 424). На второй строчке — Индия (34 726 049), на третьей — Бразилия (22 201 221), на четвертой — Великобритания (11 161 497), на пятой — Россия (9 955 308, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (803 652). За ними следуют Бразилия (617 271), Индия (476 869), Мексика (297 356), Россия (288 240).
- Генсек ООН Антониу Гутерреш допустил, что человечество ждут еще более тяжелые времена. В уходящем году пандемия COVID-19 продолжалась, а неравенство между людьми продолжало расти. «Если ситуация не улучшится — и не улучшится быстро, нас ждут еще более тяжелые времена», — сказал Гутерреш.
- Антониу Гутерреш заявил о невозможности победы над COVID-19 одними вакцинами. Продолжающееся распространение инфекции в мире вызвано неравенством в распределении вакцин, нежеланием людей прививаться, а также «самоуспокоением».
- Всемирная организация здравоохранения планирует одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в первом квартале 2022 года. Пока ВОЗ ждет досье, которое Россия должна предоставить до конца текущего года. «Я разделяю оптимизм президента РФ Владимира Путина, что ВОЗ в ближайшее время включит «Спутник V» в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения (Emergency Use Listing, EUL). В октябре этого года соответствующие документы были подписаны РФПИ», — рассказал RT руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
- В ВОЗ оценили эффективность комбинирования вакцин разных типов. Вакцинация от коронавируса препаратами, созданными на основе разных технологий, так же эффективна, как уколы вакцинами с одинаковой платформой. Комбинированное применение векторных и мРНК препаратов для вакцинации и ревакцинации имеет эффективность от 61 до 91 процента.
- Королева Великобритании Елизавета II из-за распространения «омикрона» отменила семейный предрождественский ланч в Виндзорском замке, который намечался на начало следующей недели. Это традиционное мероприятие проводится ежегодно, на него собираются до 50 членов королевской семьи.
- Американский президент Джо Байден считает, что «омикрон» скоро начнет распространяться в США значительно быстрее дельта-штамма. Он назвал вакцинацию единственным реальным средством защиты от вируса. «Нам предстоит зима с тяжелыми заболеваниями и летальными исходами для невакцинированных», — сказал американский лидер.
- Американские специалисты обсудят вопрос об ограничениях на использование вакцины Johnson & Johnson из-за того, что препарат в редких случаях может вызывать образование тромбов. Вопрос будет вынесен на голосование.
- Глава Института вирусологии США Роберт Галло сообщил о важности вакцинации детей. «Если мы хотим, чтобы все были более устойчивы к заболеванию, то дети, пожилые люди, люди с проблемами сердца, ожирения, раковыми заболеваниями и так далее всегда должны быть в первых рядах на получение вакцины. При этом есть один важный момент: дети в целом имеют более устойчивый к вирусу организм, но это не отменяет тот факт, что они могут являться переносчиками», — заявил вирусолог.
- Ведущий эпидемиолог Великобритании Тим Спектор заявил, что люди, у которых за последние шесть месяцев был COVID, должны быть «относительно хорошо защищены» от коронавирусного варианта «омикрон». Однако ученый добавил, что данные об этой защите только появляются и требуется дополнительная информация, чтобы убедиться, что это так.
- Министерство здравоохранения Белоруссии выдало разрешение на ввоз и применение российской вакцины «КовиВак» против коронавируса. Как указано в сообщении, документы, представленные производителем, прошли необходимую экспертизу. Они соответствуют всем требованиям законодательства Белоруссии и оценены положительно.
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