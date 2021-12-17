Главное о коронавирусе на 17 декабря: отток пенсионеров с КАМАЗа из-за пандемии, распространение «омикрона»

Фото: Сергей Афанасьев

Мэрия отказалась инициировать отмену QR-кодов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 108 заболевших COVID-19. Всего на 17 декабря в республике зафиксировали 41 388 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 34 314 человека, в том числе 116 — за последние сутки. Умерли 1 363 человека, в том числе 4 — за последние сутки.

Депутаты Казгордумы высказались против предложения местной фракции КПРФ об обращении к Кабмину Татарстана с просьбой отменить QR-коды, рассказал мэр Ильсур Метшин. Мэр назвал вопрос «животрепещущим» и заявил, что итоги по этому вопросу подводить пока рано, поскольку «это направлено на сохранение здоровья граждан».

В Госкомитете Татарстана по туризму не считают, что введение QR-кодов в регионе скажется на турпотоке в новогодние праздники. Большинство туристов уже имеют QR-коды. Пока загрузка гостиниц ниже, чем в прошлые годы из-за того, что люди бронируют жилье ближе к дате поездки.

В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19. От инфекции скончались женщины 1941 и 1951 годов рождения и мужчины 1964 и 1955 годов рождения.



С 17 декабря меняется режим работы мобильных пунктов вакцинации. Часть мобильных пунктов сегодня прекратит свою работу.



Фото: kazan.aif.ru

Из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений КАМАЗ был вынужден отправить на удаленную работу 1,9 тыс. человек пенсионного возраста старше 60 лет. Работавшие на конвейере отправились в вынужденный отпуск, половина из них не вернулись к работе после снятия ограничений этой весной.



Пугающая скорость распространения «омикрона»

За последние сутки в России выявлено 27 743 новых случая коронавируса, выздоровели 37 437 человек. Число зараженных выросло до 10 159 389 человек, а выздоровевших — до 8 914 225 человек.



Зафиксировано 1 080 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 295 104 человека.



За последние сутки проведено 644 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 585 534 человека.

Законопроект об использовании для посещения общественных мест QR-кодов, принятый Госдумой в первом чтении, повторно направлен для обсуждения в регионы, Совет Федерации и правительство. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно сделать все для защиты и спасения граждан России от распространения коронавирусной инфекции при обязательном соблюдении их прав.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 57,7%. Полный цикл вакцинации от коронавируса в России прошли больше 70 млн человек.

Случаев смерти от прививки против коронавируса в России в 2020 году не зафиксировано, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Данных за 2021 года пока нет.

Фото: Максим Платонов

Число выявленных в России случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон» выросло до 25. Случаи заражения выявили в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. В правительстве считают, что избежать распространения омикрон-штамма в стране невозможно.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова допустила, что в России может сократиться срок ревакцинации от коронавируса. Точнее можно будет сказать после получения учеными дополнительной информации об «омикроне».

Пересмотреть могут и срок действия сертификата о вакцинации от COVID-19, его могут продлить. Сейчас после вакцинации или перенесенной болезни сертификат выдается сроком на год.



Если России потребуется новая вакцина от штамма коронавируса «омикрон», ее зарегистрируют по особой процедуре в связи с чрезвычайной ситуацией, заявила Голикова. «Она будет регистрироваться в соответствии с обстоятельствами, которые связаны с чрезвычайной ситуацией. Ровно так, как это делается во всем мире», — сказала вице-премьер.

Главный санитарный врач России Анна Попова считает пугающей скорость распространения «омикрона» в мире. Она отметила, что в Великобритании и Африке уже 75% выявляемых ежедневно случаев приходится на «омикрон».

Фото: Максим Платонов

Попова считает, что при условии соблюдения антиковидных правил жители России смогут встретить 2022 год без ограничений. Для этого необходимо соблюдать действующие антиковидные запреты.

Глава профильного комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев перечислил возможные варианты названия QR-кодов. В качестве альтернативных названий QR-кодов он предложил «сертификат здоровья» или «санитарный пропуск». Также в Госдуме проверят информацию о финансировании противников QR-кодов из-за границы.

Уровень коллективного иммунитета в Башкирии приблизился к 70%. Об этом заявил вице-премьер — министр здравоохранения республики Максим Забелин. Сейчас порог вакцинации достиг 60%. С учетом числа переболевших иммунизация приближается к 70% среди взрослого населения.

Ученые Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова и Лабораторная служба Хеликс выяснили, что наиболее быстрое снижение антител после коронавируса наблюдается у молодых мужчин, перенесших инфекцию бессимптомно или в легкой форме. Также, согласно исследованию, пожилые люди сохраняют уровень антител дольше и вдвое выше, чем молодые.

Фото: Максим Платонов

Врач-кардиолог, руководитель временного COVID-стационара Заурбек Шугушев предупредил об опасности образования тромбов у заразившихся омикрон-штаммом. Особенно опасными бывают нарушения, которые проявляются в первые три недели после выздоровления от COVID-19.

Математик Александр Соколов просчитал, как будет меняться количество заболевших в городе в зависимости от того, какая доля жителей будет носить медицинские маски. Расчеты показали, что если показатель составит 100%, к 31 декабря число новых случаев коронавируса в сутки в столице снизится до 220, а скоро упадет до нуля. Если маски будут носить 90% москвичей, нуля новых заражений удастся достичь к 1 февраля 2022 года.

В России вырос спрос на «вакцинные туры» за рубеж. В топе популярных стран у «вакцинных туристов» — Хорватия, Сербия и Греции, где россиянам доступен широкий выбор признанных в Европе препаратов.

Российский иммунолог Владислав Жемчугов спрогнозировал сценарий распространения омикрон-штамма. Она считает, что этот штамм коронавируса может перейти к грызунам и другим животным и остаться в этой популяции. Но несмотря на то, что резервуаром омикрон-штамма могут стать грызуны, вирус все равно продолжит циркулировать в человеческой популяции.

Фото: dumatv.ru

Россияне назвали вакцинацию от коронавируса одним из самых безрассудных поступков 2021 года. Чаще таковой ее считают мужчины, нежели женщины — 7% и 4% соответственно.

В Свердловской области число вакцинированных беременных величилось за три месяца в 20 раз. Прививки сделали 728 женщин.

Человечество ждут тяжелые времена

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразился 272 964 741 человек, 5 337 253 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (50 513 424). На второй строчке — Индия (34 726 049), на третьей — Бразилия (22 201 221), на четвертой — Великобритания (11 161 497), на пятой — Россия (9 955 308, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (803 652). За ними следуют Бразилия (617 271), Индия (476 869), Мексика (297 356), Россия (288 240).

Генсек ООН Антониу Гутерреш допустил, что человечество ждут еще более тяжелые времена. В уходящем году пандемия COVID-19 продолжалась, а неравенство между людьми продолжало расти. «Если ситуация не улучшится — и не улучшится быстро, нас ждут еще более тяжелые времена», — сказал Гутерреш.

Фото: armenpress.am

Антониу Гутерреш заявил о невозможности победы над COVID-19 одними вакцинами. Продолжающееся распространение инфекции в мире вызвано неравенством в распределении вакцин, нежеланием людей прививаться, а также «самоуспокоением».

Всемирная организация здравоохранения планирует одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в первом квартале 2022 года. Пока ВОЗ ждет досье, которое Россия должна предоставить до конца текущего года. «Я разделяю оптимизм президента РФ Владимира Путина, что ВОЗ в ближайшее время включит «Спутник V» в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения (Emergency Use Listing, EUL). В октябре этого года соответствующие документы были подписаны РФПИ», — рассказал RT руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

В ВОЗ оценили эффективность комбинирования вакцин разных типов. Вакцинация от коронавируса препаратами, созданными на основе разных технологий, так же эффективна, как уколы вакцинами с одинаковой платформой. Комбинированное применение векторных и мРНК препаратов для вакцинации и ревакцинации имеет эффективность от 61 до 91 процента.

Королева Великобритании Елизавета II из-за распространения «омикрона» отменила семейный предрождественский ланч в Виндзорском замке, который намечался на начало следующей недели. Это традиционное мероприятие проводится ежегодно, на него собираются до 50 членов королевской семьи.

Фото: starhit.ru

Американский президент Джо Байден считает, что «омикрон» скоро начнет распространяться в США значительно быстрее дельта-штамма. Он назвал вакцинацию единственным реальным средством защиты от вируса. «Нам предстоит зима с тяжелыми заболеваниями и летальными исходами для невакцинированных», — сказал американский лидер.

Американские специалисты обсудят вопрос об ограничениях на использование вакцины Johnson & Johnson из-за того, что препарат в редких случаях может вызывать образование тромбов. Вопрос будет вынесен на голосование.

Глава Института вирусологии США Роберт Галло сообщил о важности вакцинации детей. «Если мы хотим, чтобы все были более устойчивы к заболеванию, то дети, пожилые люди, люди с проблемами сердца, ожирения, раковыми заболеваниями и так далее всегда должны быть в первых рядах на получение вакцины. При этом есть один важный момент: дети в целом имеют более устойчивый к вирусу организм, но это не отменяет тот факт, что они могут являться переносчиками», — заявил вирусолог.

Ведущий эпидемиолог Великобритании Тим Спектор заявил, что люди, у которых за последние шесть месяцев был COVID, должны быть «относительно хорошо защищены» от коронавирусного варианта «омикрон». Однако ученый добавил, что данные об этой защите только появляются и требуется дополнительная информация, чтобы убедиться, что это так.

Фото: hightech.plus

Министерство здравоохранения Белоруссии выдало разрешение на ввоз и применение российской вакцины «КовиВак» против коронавируса. Как указано в сообщении, документы, представленные производителем, прошли необходимую экспертизу. Они соответствуют всем требованиям законодательства Белоруссии и оценены положительно.

Ольга Шагиева