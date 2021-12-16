Попова: «Если будем все соблюдать, то Новый год встретим с удовольствием»

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором жители России смогут встретить 2022 год без ограничений. Для этого необходимо соблюдать действующие антиковидные запреты.

— Если будем все соблюдать, то Новый год встретим с удовольствием и без ограничений, — заявила Попова.

По словам главного санитарного врача России, прогноз на грядущие праздники зависит от самих россиян — от того, как они соблюдают ограничения по борьбе с коронавирусом, и от темпов вакцинации, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану в прошлую пятницу заявили, что решение по ограничениям на Новый год, вероятно, может быть озвучено на этой неделе. Заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина обратила внимание, что все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Татьяна Демина