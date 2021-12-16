Россияне назвали вакцинацию от коронавируса одним из самых безрассудных поступков 2021 года

Фото: Максим Платонов (архив)

В России 5% респондентов заявили, что самым безрассудным поступком 2021 года для них стала вакцинация от COVID-19. Чаще таковой ее считают мужчины, нежели женщины — 7% и 4% соответственно.

Заражение COVID-19 назвал самым безрассудным поступком уходящего года 1% опрошенных россиян. Причем среди женщин такого мнения придерживаются 2%, а среди мужчин — 1%.

По 3% россиян назвали самыми безрассудными поступками в этом году необдуманные действия, влюбленность или вступление в брак, путешествие и переезд. Еще 17% затруднились с ответом.

Безрассудным 2% жителей России назвали изменение внешности — стрижку, окрашивание волос, пирсинг и татуировки. Столько же считают, что неразумно было брать в этом году кредит.

Фото: Максим Платонов (архив)

К безрассудным поступкам россияне также отнесли обзаведение домашним животным, прыжок с парашютом и ремонт — по 1%. Среди прочих вариантов, отнесенных к категории «другое», обучение на курсах, продажа машины, открытие бизнеса, купание в грозу, увольнение, продажа валюты, ссоры, развод, обман, голосование на выборах и т. п., сообщили в исследовательском центре портала Superjob.ru.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Исследование проводилось с 6 по 14 декабря в 392 населенных пунктах страны.



Напомним, массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала в январе 2021 года. С тех пор прививку сделали более 74 миллионов человек.

Татьяна Демина