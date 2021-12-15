В Казани изменят режим работы мобильных пунктов вакцинации
С 17 декабря в Казани изменится режим работы мобильных пунктов вакцинации. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.
- В ТЦ «Мега» мобильный пункт вакцинации перестанет работать круглосуточно. По новому графику там будут принимать с 8.00 до 20.00.
- В ТЦ KazanMall (отдельный вход с ул. Павлюхина) мобильный пункт вакцинации будет работать с 10.00 до 20.00 каждый день.
- В гипермаркетах «Мегастрой» (пр. Победы, 101, 2-я Азинская, 7б) пункты вакцинации будут принимать ежедневно с 10.00 до 20.00. Пункты закроются в 17.00 17 декабря.
- В ТЦ «Парк Хаус» будут принимать тех, кому нужно пройти повторную вакцинацию либо вакцинацию после перенесенного заболевания. Привиться можно с 10.00 до 20.00.
- В ТЦ «Южный» привиться можно каждый день с 10.00 до 20.00.
- В здании закрывшегося аквапарка «Барионикс» (ул. Гафури, 46) мобильный пункт вакцинации будет работать с 9.00 до 17.00. Пункт закроется в 17.00.
В офисах Сбербанка:
- Пушкина, 4 — с 9.00 до 18.00, с понедельника по пятницу;
- Альберта Камалеева, 26/12 — с 9.00 до 17.00. С 17.00 17 декабря пункт завершит свою работу.
В культурных центрах Казани:
- КЦ» Сайдаш» — с 9.00 до 17.00, с понедельника по пятницу. 30 декабря пункт завершит свою работу;
- КЦ «Московский» — с 9.00 до 19.00, с понедельника по субботу;
- КДК им. В.И. Ленина — с 08.00 до 19.00, с понедельника по субботу. В 19.00 17 декабря пункт закроется.
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
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