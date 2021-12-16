В Госдуме проверят финансирование противников QR-кодов
Депутаты Госдумы проверят информацию о финансировании противников QR-кодов из-за границы. Об этом заявил глава профильного комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Пискарев заявил, что организации-противники QR-кодов финансируются из-за рубежа.
«С такой информацией полагаю необходимым разобраться отдельно и обстоятельно», — приводит слова Пискарева «РИА Новости».
Ранее начальник управления по общественным проектам администрации президента России Сергей Новиков заявил, что высказывания антипрививочников отражают стратегию по уничтожению российского народа.
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