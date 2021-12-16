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В Госдуме проверят финансирование противников QR-кодов

14:12, 16.12.2021 2
В Госдуме проверят финансирование противников QR-кодов
Фото: realnoevremya.ru

Депутаты Госдумы проверят информацию о финансировании противников QR-кодов из-за границы. Об этом заявил глава профильного комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Пискарев заявил, что организации-противники QR-кодов финансируются из-за рубежа.

«С такой информацией полагаю необходимым разобраться отдельно и обстоятельно», — приводит слова Пискарева «РИА Новости».

Фото: kzn.ru

Ранее начальник управления по общественным проектам администрации президента России Сергей Новиков заявил, что высказывания антипрививочников отражают стратегию по уничтожению российского народа.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:25
    Оборжаться можно. Я противник куриных кодов, но вакцинировался. Я против сегрегации населения. И меня ни работодатель ни государство ни спонсирует ни финансирует ни поддерживант. Думаю что иностранные государства даже не знают о моем существованияя, т.к. и за границу ни разу в жизни я не выезжал и загран. Паспорт не делал. ПРОВЕРЯЙТЕ))). Как сказал Лавров... лы..
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    Анонимно 14:42
    ибд
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