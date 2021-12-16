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В Татарстане подтвердилось еще четыре случая смерти от COVID-19

18:46, 16.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердилось еще четыре случая смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердилось еще четыре случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

От инфекции скончались: женщины 1941 и 1951 годов рождения и мужчины 1964 и 1955 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период пандемии в республике от COVID-19 скончались 1 363 человека.

В Татарстане за минувшие сутки выявили 146 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 41 280.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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