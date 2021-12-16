В Татарстане подтвердилось еще четыре случая смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердилось еще четыре случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.
От инфекции скончались: женщины 1941 и 1951 годов рождения и мужчины 1964 и 1955 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
За весь период пандемии в республике от COVID-19 скончались 1 363 человека.
В Татарстане за минувшие сутки выявили 146 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 41 280.
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