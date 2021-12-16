В Татарстане подтвердилось еще четыре случая смерти от COVID-19

В Татарстане подтвердилось еще четыре случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

От инфекции скончались: женщины 1941 и 1951 годов рождения и мужчины 1964 и 1955 годов рождения.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.



За весь период пандемии в республике от COVID-19 скончались 1 363 человека.

В Татарстане за минувшие сутки выявили 146 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 41 280.

Татьяна Леухина