Число выявленных в России случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса выросло до 25

Фото: Максим Платонов (архив)

Число выявленных в России случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон» выросло до 25. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Случаи заражения выявили в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, пишет ТАСС. По словам Голиковой, избежать распространения омикрон-штамма в стране невозможно.

По состоянию на 14 декабря в стране зарегистрировали 16 случаев заражения омикрон-штаммом. В 11 случаях заболевшие были вакцинированы против COVID-19. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что они болеют либо с незначительными симптомами, либо бессимптомно.

Фото: Максим Платонов (архив)

Для выявления случаев заражения «омикроном» в России создали новую тест-систему. Разработка уже тестируется в ЮАР.

Татьяна Демина